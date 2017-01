Politologi russi: incognita Trump? É Ue a non sapere che vuole

Mosca, 31 gen. (askanews) - Una "Europa immobilizzata" che non vuole "nemmeno pensare" al ruolo che potrebbe assumere con il "nuovo patto" tra Russia e Usa. Così, visto da Mosca, il vecchio continente appare "incomprensibile" e "imprevedibile", ben più dello stesso Donald Trump, del quale "almeno le linee guida iniziano ad essere chiare". È quanto emerge dalle risposte ad askanews di alcuni politologi russi di spicco come il presidente del Presidium del Consiglio per gli affari esteri e la politica di difesa Fyodor Lukyanov e il direttore del Centro per la congiuntura politica Alexei Chesnakov.

Secondo Lukjanov, "l'Europa non vuole pensarci, questo è il problema". E questa imperscrutabilità del proprio vicino più prossimo, diventa ancora più problematica perchè ormai è "finita l'epoca dell'aurea mediocritas" in politica e del centrismo. Per Lukjanov è fin troppo chiaro: si tratta di una "nuova polarizzazione", non solo al vertice degli Usa, ma anche nel Vecchio continente. Mosca evidentemente sta alla finestra in attesa di capire come andranno le prossime verifiche elettorali: a marzo sarà la volta dell'Olanda, poi ad aprile la Francia e ancora a settembre la Germania, oltre ovviamente all'Italia. Su tutto pesa un grosso punto di domanda, secondo Mosca, che continua a portare incognite aggiuntive. Perchè se della gestione Trump "sono chiare almeno le priorità", lo stesso discorso non vale per la Ue. Almeno così la vedono i politologi in Russia.

Da ultimo il quadro che si è formato nel partito del presidente francese Francois Hollande, con la scelta del prossimo candidato all'Eliseo per il Ps caduta su Benoit Hamon, su cui nessuno o quasi avrebbe scommesso fino a qualche settimana fa e che rappresenta il simbolo di una svolta verso la base più radicale della sinistra francese. Per Lukjanov questo è paradigmatico, come lo è l'opposizione laburista di Jeremy Corbin a Londra. "Finisce un'epoca del centrismo già scritto, quando il centro aureo era considerato necessario. E così era bene, poichè la Seconda Guerra Mondiale era appena finita", ma ora non è più quel tempo. "Quello iniziato è il momento delle posizioni di principio. Con una nuova mappa della politica mondiale, dove anche la Russia non rappresenterà un'eccezione, soprattutto nel prossimo periodo", sottolinea l'esperto. "Quindi quando si parla di epoca Trump-Putin, si intende un'epoca di cambio dei paradigmi".(Segue)