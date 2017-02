Parla Fetisov, uomo di Putin per rilancio fiducia sport russo

Sochi, 27 feb. (askanews) - Dopo gli scandali del doping "il nostro compito è restituire fiducia al mondo dello sport russo". Così Slava Fetisov - già leggenda dell'hockey mondiale e oggi deputato e braccio destro di Vladimir Putin per lo sport - afferma in un'intervista con Askanews, intercettato nel corso della terza edizione dei Giochi Militari Mondiali Invernali che si chiudono oggi a Sochi. Secondo Fetisov, la cui fama in Russia è paragonabile a quella di Pelè in Brasile, bisogna ridare la speranza "anche ai ragazzi e alle ragazze che si allenano, affinchè abbiano la possibilità di partecipare alle competizioni, che siano quelle giovanili, che siano le Olimpiadi o le coppe del mondo. Riportare la Russia insomma nell'arena mondiale con la stima dell'opinione pubblica mondiale".

La brutta storia di quello che è stato definito "doping di stato" dai giornali internazionali, non solo ha escluso gran parte della nazionale russa dai giochi di Rio, ma soprattutto "non ha fatto bene a nessuno". E questo è chiaro. O come dice Fetisov, ha mischiato "politica, sport, psicologia individuale, destini individuali: certo non è piacevole, e prima si conclude questa faccenda, meglio è per tutti. Non solo per lo sport russo, ma per quello mondiale".

E proprio da ministro dello Sport russo, il primo dell'era Putin, fu proprio Fetisov a firmare un programma (sano e) valido dal 2006 al 2015, per costruire 4.000 nuove strutture, tra piscine, anelli di ghiaccio, centri polisportivi. Il suo nome per il Cremlino è una garanzia di professionalità ed equidistanza: ha passato 13 anni in America, lavorando poi all'Unesco, primo presidente della Conferenza Unesco per la lotta al Doping. Prima ancora, grazie alla sua caparbietà nonchè al suo talento divenne il primo atleta 'sovietico' ad andare a Ovest, senza dover obbedire alle condizioni di Mosca e senza dover versare neppure un dollaro del suo contratto al regime. Oggi è un Campione dello Sport Unesco (al mondo ce ne sono solo 13), e ha rappresenta il suo Paese, la Russia e anche il suo sport, l'hockey, anche in Vaticano, davanti a papa Francesco, alla prima conferenza mondiale "Lo sport al servizio dell'umanità".

(segue)