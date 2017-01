Mattis si distanzia da Trump: "Russia è principale minaccia"

Il prossimo segretario alla Difesa in audizione in Senato

New York, 12 gen. (askanews) - Sconfessato da uno dei suoi principali ministri. Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, si augura rapporti migliori e collaborazione con la Russia e crede che il fatto di piacere al presidente Vladimir Putin sia "una risorsa". Opposta è l'opinione dell'uomo scelto per guidare il dipartimento della Difesa, il generale James Mattis, secondo cui la Russia è "la principale minaccia" alla sicurezza degli Stati Uniti. Secondo Mattis, lo è perché le sue azioni e i suoi sforzi sono indirizzati a "intimidire" gli altri Paesi.

Nel suo discorso di apertura all'audizione davanti alla commissione delle Forze armate in Senato per la conferma della sua nomina, Mattis era già stato molto duro contro il Cremlino, visto che aveva dichiarato che "Putin sta cercando di fare a pezzi la Nato". Mattis ha poi detto che gli Stati Uniti devono rafforzare la loro alleanza contro la Russia, cercando di usare misure militari e diplomatiche come deterrente. Le parole di Mattis sono le più dure contro il Cremlino pronunciate da un ministro della prossima amministrazione. La Russia "ha scelto di essere un avversario strategico. È un avversario in aree fondamentali". (segue)