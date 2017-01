Ginevra, aperta conferenza su Cipro: ma nessun accordo in vista

Ginevra, 12 gen. (askanews) - Il nuovo segretario delle Nazioni unite Antonio Guterres ha aperto oggi a Ginevra la Conferenza per la riunificazione di Cipro, ennesimo tentativo di porre fine a 42 anni di divisione tra le comunità turca e greca nell'isola. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha parlato ieri di "ultima chance", ma la creazione di un futuro Stato federale sembra lontana e il governo greco-cipriota ha annunciato che "i negoziati proseguiranno" in una data non ancora fissata.

La conferenza è stata convocata al termine di tre giorni di intensi negoziati tra i leader delle due comunità sotto l'egida delle Nazioni Unite. Oltre Guterres, alla riunione odierna partecipano lo stesso Juncker e il capo della diplomazia europea Federica Mogherini, nonché i ministri degli Esteri di Grecia, Turchia e Gran Bretagna, Paesi "garanti" della sicurezza a Cipro, Nikos Kotzias, Mevlut Cavusoglu e Boris Johnson. Non è presente invece il primo ministro turco Binali Yildirim, nonostante le indiscrezioni rilanciate stamane dalla Bbc che lo volevano in arrivo a Ginevra.

Le Nazioni Unite hanno cercato per 18 mesi di riportare in pista il processo di negoziazione aperto nel maggio 2015. La Repubblica di Cipro, che esercita l'autorità solo sulla parte meridionale dove vivono i greco-ciprioti, è membro dell'Unione europea dal 2004. Ieri sera, nell'ultimo giorno di colloqui, il presidente greco-cipriota Nicos Anastasiades e il leader turco-cipriota Mustafa Akinci sono stati protagonisti di uno scambio di mappe sulla loro visione del futuro Stato federale. Questi documenti sono stati poi consegnati al mediatore delle Nazioni Unite, il norvegese Espen Barth Eide, che avrà il compito di custodirle in una cassetta di sicurezza presso le Nazioni unite.(Segue)