Decreto salva-corrotti in Romania, i 4 modi per bloccarlo

Bucarest, 2 feb. (askanews) - "Ladri!", "Dimissioni!". tra 200 e 300mila persone hanno manifestato nella notte di mercoledì a Bucarest e in altre città romene nonostante le temperature gelide per protestare contro i decreti "salva-corrotti" che depenalizzano l'abuso d'ufficio e prospettano un'amnistia per i reati non violenti, approvati dal governo con misure d'urgenza martedì. Una mossa, quella dell'esecutivo socialdemocratico, che ha fatto levare gli scudi di parte della popolazione, del fronte anti-corruzione, dello stesso presidente Klaus Iohannis (che ha parlato di morte dello stato di diritto) e dell'Unione europea. Il primo decreto entra in vigore tra 9 giorni, ma ci sono quattro possibili vie per fermarlo.

Il decreto che depenalizza l'abuso d'ufficio e non prevede il carcere per i politici in carica che abbiano distratto fondi pubblici sotto i 45mila euro è stato già pubblicato in gazzetta ufficiale e, secondo diversi media locali, tra cui Adevarul, l'attore che potrebbe evitare l'entrata in vigore in diversi modi è la Corte Costituzionale.

La prima ipotesi prevede che la Corte Costituzionale si pronunci su un conflitto giuridico di natura costituzionale: il Consiglio superiore della magistratura si è rivolto all'Alta Corte perché il potere esecutivo ha bypassato il Parlamento e ignorato i magistrati su un argomento, la sostanziale modifica del codice penale, che non può essere realizzata con un decreto d'urgenza, utilizzabile solo in caso di una situazione straordinaria, una modifica non rinviabile o un'urgenza motivata nel contenuto del decreto.

Ma, dice il Csm, il decreto salva-corrotti è stato approvato in tarda serata e non rispetta nessuna delle tre condizioni. Il Guardasigilli, Florin Iordache, che ieri non ha risposto alle domande dei giornalisti sul decreto, ha invocato come ragione dell'urgenza le sentenze di inconstituzionalità date dalla Corte Costituzionale su molti articoli del codice penale sottolineando che "non c'è niente di segreto o immorale, ma solo un allineamento con la Carta". Ma le modifiche potevano essere effettuate per via ordinaria, tramite il Parlamento dove il Psd gode di un'ampia maggioranza, sottolineano i magistrati.

La decisione della Corte Costituzionale, però, dovrà arrivare entro i prossimi nove giorni, altrimenti sarà valida soltanto per il futuro mentre la norma voluta dal premier Sorin Grindeanu entrerà pienamente in vigore.

La seconda opzione contempla l'intervento diretto dell'"Avocatul Poporului", cioè l'ombudsman romeno, Victor Ciorbea, che può intervenire direttamente presso la Corte Costituzionale senza utilizzare gli argomenti tecnici del Csm. Negli ultimi tempi, però, Ciorbea, con un passato di politico conservatore, ha fatto ben poco per opporsi al Psd per paura di essere rimosso. "Possiamo attaccare la legge e le ordinanze di urgenza dopo che entrano in vigore", ha dichiarato. Ieri, però, il presidente Iohannis ha avuto un incontro con l'Avocatul Poporului "che ha promesso di analizzare con rapidità la situazione e io spero che domani o dopodomani faccia ricorso alla Corte Costizuionale ", ha spiegato il capo di stato.

La terza possibilità è quella di sollevare l'eccezione di incostituzionalità in tribunale ordinario. "I pm possono esaminare i casi che sono influenzati dai decreti d'urgenza del governo" e "sollevare dubbi di costituzionalità sul carattere d'urgenza", ha spiegato l'avvocato Elenina Nicut ad Adevarul. In questo caso resta il problema dei tempi serrati e non è detto che il tribunale riesca ad analizzare la richiesta prima dell'entrata in vigore.

Infine l'ultima variante è in mano al governo. L'esecutivo Grindeanu dovrebbe ritirare l'ordinanza, cancellarla o modificarla, come richiesto da Iohannis in una comunicazione al premier in cui si sottolinea che il testo "produce effetti profondamente negativi sul funzionamento dello stato di diritto".

Il premier Grindeanu, nonostante le critiche piovute da diverse parti, ha difeso la decisione: "Viviamo in tempi in cui la manipolazione ha raggiunto livelli allarmanti", ha scritto sui social mettendo in dubbio l'imparzialità delle proteste. Ma anche il Psd e la squadra di governo hanno mostrato le prime incrinature: il ministro del Commercio Florin Jianu si è dimesso ammettendo una questione di coscienza. Sta di fatto che per molti critici sarà proprio il leader del Psd Dragnea a guadagnarci di più, visto il processo in atto per abuso di potere e frode elettorale che lo esclude dal poter assumere incarichi pubblici.

Oltre al decreto d'urgenza, il governo presenterà in Parlamento la proposta di amnistia che potrebbe portare alla scarcerazione di oltre 2.500 persone condannate a pene sotto i cinque anni. Il governo ha spiegato che si tratta di un modo per risolvere il sovraffollamento delle carceri, ma secondo gli oppositori a trarne beneficio saranno ancora i molti politici finiti in carcere negli ultimi anni nell'onda di lotta anti-corruzione che aveva portato anche a processi eccellenti.