Cipro divisa, oggi negoziati a Ginevra ma la pace resta lontana

Nicosia, 9 gen. (askanews) - Le autorità grecocipriote di Nicosia e quelle dell'autoproclamata repubblica turcocipriota, riconosciuta da Ankara, riprendono oggi i negoziati di pace sullo storico conflitto che divide l'isola di Cipro da quattro decenni. I colloqui si svolgono nella sede di Ginevra delle Nazioni Unite, ma l'esito è molto incerto.

"Esiste una reale possibilità che il 2017 sia l'anno in cui i ciprioti, da soli, decidano liberamente di girare la pagina della storia", ha dichiarato l'inviato Onu Espen Barth Eide nel suo messaggio di inizio anno. Ma alcuni esperti ritengono che a Ginevra si consumerà un disastro perché i leader dei due fronti rivali sono ancora su due mondi diversi e i punti chiave della disputa non sono stati in alcun modo risolti, in particolare i diritti di proprietà, gli indennizzi, la sicurezza e le questioni territoriali.

"Sarei sorpreso se ci fosse un accordo esauriente viste le difficoltà", ha dichiarato Andreas Theophanous, capo del Centro cipriota per gli Affari europei e internazionali.

