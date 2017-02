Usa, Casa Bianca riceve revisione piani Pentagono in lotta a Isis

Washington, 27 feb. (askanews) - La Casa Bianca ha ricevuto la revisione dei piani del Pentagono per sconfiggere lo Stato Islamico, dopo che il presidente Donald Trump ha chiesto al Dipartimento della Difesa di trovare soluzioni aggiuntivi per piegare i miliziani jihadisti in Siria e in Iraq.

Una delle promesse chiave di Trump in campagna elettorale era di accelerare la lotta contro l'Isis; il magnate aveva più volte criticato l'amministrazione del suo predecessore Barack Obama per le lungaggini a riguardo.

"La Casa Bianca inizierà a riesaminare i suggerimenti", ha indicato un funzionario a condizione dell'anonimato.

(fonte AFP)