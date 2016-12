Unicef lancia #AleppoDay: a Piazza del Popolo con una coperta

Roma, 21 dic. (askanews) - L'Unicef Italia lancia domani, 22 dicembre, l'#AleppoDay una giornata dedicata a informare, raccontare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione dei bambini di Aleppo e di tutta la Siria colpiti dalla guerra. L'appuntamento per una mobilitazione pubblica è domani mattina a Roma, a Piazza del Popolo, alle ore 11,30.

"Chiediamo a tutti di venire a Piazza del Popolo e di portare, come gesto simbolico, una coperta, simbolo di calore umano e di protezione. E a tutti quelli che non possono fisicamente essere presenti, di esporre sui balconi delle case, degli uffici, durante tutta la giornata di domani una coperta, quella di cui hanno bisogno questi bimbi e che fa parte della campagna dell'Unicef 'Una coperta per i bambini di Aleppo", ha dichiarato Andrea Iacomini Portavoce dell'Unicef Italia.

"Bisogna rompere il muro dell'indifferenza che copre questa terribile guerra da quasi sei anni. Ringraziamo quanti finora hanno aderito all'#AleppoDay - associazioni, istituzioni, singoli, giornalisti -; rinnoviamo a tutti l'invito ad aderire e a stare, senza incertezze, dalla parte dei bambini di Aleppo e della Siria. Non possiamo dimenticarli", ha sottolineato Andrea Iacomini, Portavoce dell'Unicef Italia.

E' possibile aiutare i bambini della Siria con donazioni tramite:

- numero solidale 45566, è possibile donare: 2 euro per ciascun SMS al 45566 inviato da cellulari TIM, Vodafone, WIND, CoopVoce; 2 euro per ciascuna chiamata fatta al 45566 da rete fissa Vodafone; 2 oppure 5 euro per ciascuna chiamata effettuata al 45566 da rete fissa TIM e Infostrada.

- sito-web www.unicef.it

- bollettino di c/c postale numero 745.000, intestato a UNICEF Italia,

- telefonando al Numero Verde UNICEF 800 745 000

- bonifico bancario sul conto corrente intestato a UNICEF Italia su Banca Popolare Etica: IBAN IT51 R050 1803 2000 0000 0510 051

- il Comitato UNICEF della tua città, elenco sul sito www.unicef.it