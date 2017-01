In 300.000 vivono in zone assediate in Siria; 700.000 in zone Isis

Roma, 19 gen. (askanews) - Sono 2,7 milioni i bambini siriani che non vanno a scuola in tutta la regione mediorentale, molti dei quali sono ancora all'interno del loro Paese, devastato dal conflitto che sta per entrare nel sesto anno. E' quanto ha dichiarato oggi l'Unicef in una nota.

Sono circa 300.000 i bambini intrappolati in 15 aree sotto assedio in Siria, mentre altri 2 milioni vivono nelle aree maggiormente tagliate fuori dall'assistenza umanitaria a causa dei combattimenti e dell'accesso ristretto; tra questi sono 700.000 i bambini che vivono in aree sotto il controllo dei jihadisti dell'Isis.