Un progetto del Gemelli per potenziare tre ospedali in Siria

Roma, 16 feb. (askanews) - Viene presentato oggi, alle ore 11.30 presso la Hall del Policlinico Universitario A. Gemelli, Largo A. Gemelli 8 , Roma, il progetto Ospedali Aperti in Siria sostenuto da Fondazione AVSI e Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli (Hall Policlinico).

Intervengono: Giovanni Raimondi, Presidente della Fondazione Gemelli; S.E. il card. Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria; Mons. Giampietro Dal Toso, Segretario Delegato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; Rocco Bellantone, Direttore Chirurgia Endocrina e Metabolica, Fondazione Gemelli e Preside Facoltà di Medicina e chirurgia Università Cattolica; Giampaolo Silvestri, segretario Generale di Fondazione AVSI; Joseph Fares, primario dell'ospedale italiano di Damasco. Modera: Franco di Mare, giornalista e conduttore Rai

L'importante iniziativa umanitaria punta a potenziare tre ospedali siriani (due a Damasco e uno ad Aleppo) per offrire la formazione dei medici, la disponibilità dei macchinari necessari, ma soprattutto garantire le cure anche ai più poveri.

Il progetto, si legge in una nota, è nato in risposta ai costanti appelli di Papa Francesco a favore della "martoriata Siria" e al preciso richiamo del card. Mario Zenari, Nunzio in Siria che ha cercato vie concrete per aiutare il Paese dove vive e che domani sarà collegato audio video da Damasco con il Gemelli insieme al medico Joseph Fares, primario dell'ospedale italiano di Damasco. "In Siria - ha dichiarato Zenari - stanno morendo più persone per l'impossibilità di curarsi, che sul campo di battaglia». Sono due milioni le persone senza cure ad Aleppo e oltre un milione a Damasco, solo per citare le città più grandi: vittime dei bombardamenti, ma anche malati cronici, malati di mente, donne incinte e bambini".

Il progetto è la più grande opera di Carità che impegnerà quest'anno e a seguire la Fondazione Gemelli che è l'unico partner medico scientifico.