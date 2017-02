Ue ad autorità Libia: raddoppiare sforzi per proteggere migranti

"Migliorarne la protezione, in particolare in centri di detenzione"

Bruxelles, 6 feb. (askanews) - I ministri degli Esteri dell'Ue hanno invitato oggi le autorità libiche a "raddoppiare gli sforzi" per fare rispettare i diritti dei migranti nei centri di detenzione, dove attendono di poter attraversare il Mediterraneo verso l'Europa. I tentativi della comunità internazionale per stabilizzare la Libia sono stati al centro della riunione ministeriale mensile dei capi della diplomazia Ue che si è svolta oggi a Bruxelles.

In una dichiarazione congiunta, i ministri hanno "condannato le violazioni dei diritti umani compiuti contro i migranti" e "chiedono immediatamente alle autorità libiche di raddoppiare gli sforzi per migliorare la (loro) protezione, in particolare nei centri di detenzione".

L'Unione europea, si aggiunge nel testo, "chiede a tutte le parti di garantire agli operatori umanitari un accesso senza ostacoli e sicuro ai centri".

Secondo l'Ue, circa 1,3 milioni di persone hanno attualmente bisogno di aiuti urgenti in Libia.

(fonte afp)