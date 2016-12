Ankara, 23 dic. (askanews) - Dopo la pubblicazione del video dell'Isis dei due soldati turchi bruciati vivi, la Turchia ha continuato a bombardare massicciamente al Bab, la città della Siria settentrionale che lo Stato islamico tenta di difendere con le unghie e con i denti. Secondo l'Osservatorio siriano dei diritti umani (Osdh) oggi 88 civili, fra cui 24 bambini, sono stati uccisi dai bombardamenti turchi su al Bab.

Ankara, che da settimane tenta di conquistare questo feudo dell'Isis, assicura che fa di tutto per evitare perdite civili. Lo stato maggiore turco, citato dall'agenzia governativa Anadolu, ha affermato di aver "ucciso 18 terroristi dell'Isis, fra cui degli alti responsabili", e "distrutto il quartier generale dell'Isis di al Bab". Fino a questo momento le autorità civili turche non hanno reagito al video dell'Isis dei soldati bruciati. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nei tre discorsi di oggi non lo ha menzionato, ma ha detto che la questione di al Bab "sta per essere risolta". "Le nostre forze armate e l'Esercito siriano libero - ha aggiunto - se ne stanno occupando". (con fonte Afp)