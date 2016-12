Turchia: dialogo con Mosca su Siria rafforzi e allarghi relazioni

Mosca, 20 dic. (askanews) - "Spero che i nostri colloqui di oggi su Siria e Aleppo, in particolare, servano non solo a ulteriori incontri sul tema, ma anche per rafforzare le nostre relazioni in altre direzioni". Lo ha dichiarato il ministro della Difesa turco, Fikri Isik, esprimendo la speranza che la cooperazione tra la Russia e la Turchia sulla Siria rafforzi le relazioni tra i Paesi. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del ministero della Difesa russo da Mosca.

"Vi ringrazio per la collaborazione che è ora in corso di attuazione", ha detto in un incontro con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. Il ministro turco, sempre secondo Mosca, ha dichiarato che l'operazione ad Aleppo è stata "un grande successo" e ha permesso di evacuare non solo i ribelli, "ma anche i loro bambini".

Oggi a Mosca, nonostante l'attentato di ieri ad Ankara, si è tenuta una riunione trilaterale tra ministeri della difesa di Russia, Iran e Turchia, secondo quanto si apprende dall'ufficio stampa del ministero della Difesa russa.