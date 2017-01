Turchia: con Russia deciso di invitare Usa a negoziati su Siria

Roma, 14 gen. (askanews) - La Turchia e la Russia hanno deciso di invitare gli Stati Uniti ai negoziati di pace per la Siria, in agenda il 23 gennaio ad Astana, in Kazakistan. Lo ha dichiarato il ministro turco degli Esteri Mevlut Cavusoglu, riferisce il quotidiano Hurriyet, sulla scia delle indiscrezioni di un invito "ufficioso" già avanzato al team del presidente eletto Donald Trump dall'ambasciatore russo a Washington. Cavusoglu non ha fornito dettagli, ma la data prevista per la conferenza di Astana implica un invito all'amministrazione Trump, che al momento dovrebbe essere tuttavia trasmesso tramite il governo uscente di Barack Obama. Il Dipartimento di Stato - ancora per pochi giorni diretto da John Kerry - ha fatto sapere di non avere ricevuto un invito, ma di ritenere che gli Usa dovrebbero partecipare. Turchia e Russia sono i garanti del cessate il fuoco dichiarato per la Siria e patrocinano, assieme all'Iran, i colloqui verso una soluzione politica per il conflitto siriano.