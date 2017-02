Turchia: comitato congiunto con Libia per riavviare investimenti

Roma, 8 feb. (askanews) - Il premier turco Binali Yildrim ha annunciato la creazione di un Comitato congiunto turco-libico volto a favorire il ritorno delle aziende turche in Libia, al termine del suo incontro ad Ankara con il premier Fayez al Sarraj.

"E' stato deciso di creare un Comitato congiunto per accelerare gli investimenti in infrastrutture in Libia - ha detto nella conferenza stampa tenuta con Sarraj e riportata dall'agenzia Anadolu - questo Comitato, che sarà creato all'interno del ministero dell'Economia, discuterà della situazione di 300 aziende turche che avevano fatto affari in Libia".

La Turchia ha riaperto il 30 gennaio scorso la propria ambasciata a Tripoli.