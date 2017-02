Turchia: ad al-Bab rimasti meno di un centinaio di jihadisti

Istanbul 22 feb. (askanews) - Le milizie jihadiste dello Stato Islamico (Isis) disporrebbero di "meno di un centinaio" di combattenti ad al-Bab: lo ha affermato il ministro della Difesa turco, Fikri Isik, secondo il quale i ribelli siriani appoggiati dalle forze di Ankara hanno riconquistato "oltre la metà" della città, ultima roccaforte dell'Isis nel nord della Siria.

Ad al-Bab sono ora in corso delle "operazioni di rastrellamento quartiere per quartiere", ostacolate da "trappole esplosive e bombe artigianali"; quando ai jihadisti rimasti, "si tratta di uomini assai pericolosi, cecchini e kamikaze", ha concluso il Ministro turco. Secondo fonti delle organizzazioni siriane per la difesa dei diritti umani tuttavia le forze turche "controllano al massimo il 25%" di al-Bab, dove rimarrebbero ancora 700 combattenti jihadisti.

(fonte Afp)