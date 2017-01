Trump, ex ambasciatore Iraq negli Usa: Usa partner inaffidabile

Lukman al Faily: ma guerra al terrorismo non si fermerà

Roma, 30 gen. (askanews) - La decisione del presidente americano Donald Trump in materia di immigrazione "è una decisione discriminatoria nei confronti di tutti gli iracheni e rende gli Stati Uniti un partner indaffidabile". E' quanto ha detto ad askanews, Lukman Faily, fino a giugno scorso ambasciatore dell'Iraq a Washington per il quale "la guerra al terrorismo condotta da Baghdad comunque non si fermerà".

L'Iraq insieme a Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen - Paesi non legati con Washington da una accordo di "partenariato strategico" come lo è Baghdad dal 2008, è stato toccato dall'ordine di Trump di vietare per 90 giorni ai loro cittadini il visto d'ingresso negli Stati Uniti.

"La lettura che danno gli iracheni alla decisione è che si tratta di una discriminazione in senso negativo contro di loro che si sentano le prime vittime del terrorismo e traditi da una partner inaffidabile", ha detto l'ex ambasciatore.

"Dispiace che il confuso e contraddittorio provvedimento del presidente Trump non abbia incluso cittadini di Paesi che hanno esportato il terrorismo come alcuni Stati del Golfo", ha aggiunto il diplomatico da Baghdad dove si trova prima di ricordare che "nessun iracheno ha mai compiuto un attacco terroristico in occidente escluso un'attentato avvenuto nel passato a Glasgow". Al perchè la decisione di Trump fosse "confusa", al Faily ha detto ad askanews che "l'ordine esecutivo è stato motivato con gli attacchi dell'11 settembre, mi domando cosa c'entrano gli iracheni con quella tragedia?".

Tuttavia l'ex ambasciatore, ora consigliere del primo ministro Haider Al Abadi, ha escluso che le sanzioni di Trump possano influire alla guerra che conduce l'esercito iracheno ai jihadisti dello Stato Islamico (Isis) a Mosul: "La guerra al terrorismo è una questione di sicurezza nazionale e escludo quindi che l'Iraq possa adottare misure di reciprocità nei confronti dei consiglieri militari americani che si trovano oggi nel nostro Paese".

Intanto, proprio stamane, il parlamento di Baghdad, ha approvato una raccomandazione al governo di Abadi di "adottare misure di reciprocità" nei confronti degli Usa.