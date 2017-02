Siria, Wp: Trump ha stracciato piano di Obama per assalto a Raqqa

Roma, 3 feb. (askanews) - Il piano messo a punto dalla precedente amministrazione di Barack Obama per lanciare l'assalto finale e riconquistare di Raqqa, la roccaforte siriana dello Stato islamico (Isis), è stato stracciato dal presidente Donald Trump, perchè ritenuto "scarso". E' quanto riporta oggi il Washington Post, riferendo di sette mesi di lavoro dello staff dell'ex presidente, con decine di incontri per definire un piano che prevedeva di armare i combattenti curdi attivi in Siria.

Secondo la ricostruzione del Wp, il piano sarebbe stato consegnato allo staff di Trump il 17 gennaio scorso, tre giorni prima del suo insediamento: "Obama sperava che questi preparativi dell'ultimo minuto spianassero la strada a un via libera di Trump per un rapido assalto alla più importante roccaforte dell'Isis, dove secondo funzionari dell'intelligence Usa i miliziani progettano attacchi fuori la Siria". Lo staff dell'ex presidente aveva allegato anche una serie di suggerimenti su come giustificare l'iniziativa a favore dei curdi agli occhi della Turchia, che li considera dei terroristi. Ma invece di dare il via libera, lo staff per la sicurezza nazionale di Trump lo ha bollato come "totalmente insufficiente e lo ha subito stracciato", ha scritto il Wp.

"Ci hanno trasmesso l'informazione, che noi abbiamo trovato largamente lacunosa - ha detto al quotidiano un alto funzionario dell'amministrazione Trump - era scarso".

Il 29 gennaio scorso Trump ha concesso 30 giorni di tempo al Pentagono per presentare un piano per "sconfiggere" i jihadisti dell'Isis, chiedendo al segretario alla Difesa, James Mattis, di rivedere le regole di ingaggio per dare maggiore libertà alle truppe di combattere l'Isis "nel rispetto delle leggi internazionali", attaccando i jihadisti su tutti i fronti, compreso internet, e di proporre meccanismi per prosciugare ogni fonte di finanziamento ai terroristi.