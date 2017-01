Roma, 18 gen. (askanews) - In Siria, sono in corso intensi combattimenti nella città di Deir Ezzor nell'est del Paese, dove i jihadisti dello Stato Islamico (Isis) stanno bruciando pneumatici e benzina per ostacolare la visione degli aerei del regime di Damasco impegnati in incessanti incursioni sulle postazioni degli uomini del Califfato che ieri hanno tagliato la strada che collega l'aeroporto cittadino dall'aggolmerato urbano della parte della città controllata dal regime. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (ODSH), una Ong che conta sua una vasta rete di attivisti in tutto il Paese.

Inoltre, un gruppo dell'opposizione che pubblica informazioni sulla città assediata dai jihadisti ha detto a France Presse che l'Isis "ha giustiziato" 10 combattenti proregime catturati durante l'assalto alla città nel corso della giornata di ieri.

Sabato scorso, l'Isis ha lanciato una grande offensiva per prendere sotto il suo controllo, un terzo di Deir Ezzor ancora nelle mani del governo assieme al vicino aeroporto militare.

Aerei russi e siriani compiono incursioni per cercare di fermare la loro avanzata, secondo una fonte militare. E jihadisti reagiscono cercando di creare una cortina di fumo sopra le loro postazioni. "L'Isis ha dato fuoco a pneumatici e barili di greggio per prevenire le bombe degli aerei russi e siriani sulla città, ha detto l'OSDH secondo la quale da sabato 46 combattenti proregime e 75 jihadisti e più di 30 civili sono stati uccisi.

Inoltre, un attivista locale ha detto a Afp che l'Isis ha ucciso almeno 10 soldati governativi catturati durante i combattimenti. "L'Isis li ha giustiziati la notte scorsa schiacciandoli con i carri armati", ha detto Omar Abu Leila, 24 anni, che pubblica le informazioni dalla città. (Fonte Afp)