Siria, Usa su operazione commando contro capi Isis: "Un successo"

Roma, 9 gen. (askanews) - La coalizione internazionale a guida Usa ha condotto ieri "con successo" un'operazione commando di terra contro leader dello Stato Islamico (Isisd) nei pressi di Deir Ezzor nell'est della Siria. Lo ha detto oggi un portavoce del Pentagono.

L'operazione è stata condotta da un gruppo di forze speciali Usa impegnati nel dare la caccia ai leader jihadisti, come ha detto il capitano Jeff Davis, il quale tuttavia ha definito "molto esagerato" il bilancio di 25 jihadisti morti indicato dall'Osservatorio siriano per i diritti umani, una Ong basata a Londra che conta su una vasta rete di attivisti in tutto il Paese. (Fonte Afp)