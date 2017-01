Siria, Usa sanzionano 18 siriani per uso armi chimiche

Washington, 12 gen. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno adottato per la prima volta sanzioni contro 18 alti responsabili del regime siriano alla luce dell'uso di armi chimiche da parte dell'esercito di Bashar al-Assad, secondo un comunicato della Casa Bianca. "L'uso di armi chimiche da parte del regime siriano contro il suo stesso popolo è un atto odioso che viola la prassi stabilita da lungo tempo in tutto il modo di non fabbricare e utilizzare armi chimiche" ha detto Adam J. Szubin, incaricato della lotta al finanziamento del terrorismo del Tesoro americano. La lista, compilata dal Tesoro, comprende alti ufficiali e il responsabile di un centro ricerche.

(fonte Afp)