Siria, Usa: abbiamo attaccato noi ex branca di al Qaida

Baghdad, 4 gen. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno confermato di essere gli autori di un attacco aereo che ieri ha ucciso diversi capi del Fronte Fateh al Sham (ex Fronte al Nusra e branca di al Qaida in Siria), secondo fonti locali, nella provincia di Idlib in Siria. "E' stato un raid americano", ha dichiarato oggi il colonnello John Dorrian, un portavoce militare americano a Baghdad.

Secondo l'Osservatorio siriano dei diritti umani (Osdh), almeno 25 membri del Fronte Fateh al Sham, fra cui diversi capi, sono rimasti uccisi in questo bombardamento. Il Fronte Fateh al Sham aveva accusato la coalizione di essere all'origine del raid, parlando di "più di 20 morti", in un messaggio sull'applicazione criptata Telegram.

Il Centcom, il comando militare americano in Medio Oriente, ha anche confermato all'Afp un altro attacco compiuto dagli Usa nella stessa zona, nei pressi della città di Sarmada, domenica primo gennaio. (con fonte Afp)