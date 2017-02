Siria, Unicef: proteggere 10 milioni di bimbi vittime di guerra

Roma, 23 feb. (askanews) - La guerra in Siria continua a fare vittime e 10 milioni di bambini subiscono direttamente e quotidianamente le conseguenze di questo feroce conflitto: l'Unicef lancia un appello affinchè non vengano dimenticati i più piccoli, i più vulnerabili nel Paese per cui si profila forse una soluzione - al via oggi nuovi negoziati sotto egida Onu a Ginevra - ma dove l'emergenza non è affatto terminata.

"Le strazianti immagini di un bambino che urla chiedendo di suo padre subito dopo aver perso entrambe le gambe in un assalto ad Idlib, la settimana scorsa, rappresentano un altro terribile monito che ci ricorda come i bambini in Siria continuino a vivere sotto attacchi a causa del conflitto", ha dichiarato Geert Cappelaere, Direttore regionale dell'UNICEF per Nord Africa e Medio Oriente.

"Questa settimana, mentre continuano a Ginevra gli sforzi per mettere insieme tutte le parti coinvolte nel conflitto in Siria - giunto ormai al sesto anno di guerra - per tentare di arrivare ad una pace, noi lanciamo un appello a tutti loro di mostrare una leadership coraggiosa per i diritti dei bambini. E noi chiediamo a ciascuno di loro di rispondere a questa domanda: e se fossero i tuoi bambini?

Dall'inizio di quest'anno, almeno 20 bambini sono stati uccisi in attacchi e molti di più feriti, compresa una bambina nata solo da un giorno ferita quando la sua casa è stata bombardata nella Damasco Rurale. Inoltre, circa 2 milioni di bambini sono ampiamente tagliati fuori dall'assistenza umanitaria urgentemente necessaria.(Segue)