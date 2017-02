Siria, Unicef: l'acqua sta lentamente tornando ad Aleppo

Roma, 15 feb. (askanews) - Secondo l'Unicef l'approvvigionamento d'acqua sta lentamente tornando a funzionare pienamente. Per circa un mese, 1,8 milioni di persone - 1,3 milioni nella città e 500.000 ad Aleppo rurale est; di questi: 517.000 sono i bambini nella città di Aleppo, 217.000 ad Aleppo rurale est - sono tagliate fuori dai servizi pubblici di approvvigionamento idrico. L'ultima interruzione di erogazione di acqua ad Aleppo è avvenuta il 14 gennaio quando la stazione per il pompaggio idrico di Al-Khafse ad Aleppo Orientale ha smesso di funzionare. Grazie alle operazioni di ripristino del sistema municipale, l'erogazione di acqua sta ritornando lentamente a funzionare. Ci vorranno almeno 10 giorni prima che l'acqua possa arrivare regolarmente in tutti i quartieri, si legge in una nota.

I bambini sono stati quelli maggiormente colpiti, perché sono i più vulnerabili alle malattie legate all'acqua; spesso proprio i bambini avevano il compito di raccoglierla. Attualmente ad Aleppo, i bambini sono costretti a lunghe file presso i pozzi e i punti di distribuzione mentre la città continua a subire bombardamenti. Tutto questo ha conseguenze negative sulla loro salute, esponendoli a rischi e sottraendo loro tempo che avrebbero potuto utilizzare per giocare o andare a scuola. Gli ordigni di guerra inesplosi continuano ad essere una minaccia per le vite dei bambini in interi quartieri, soprattutto nella parte orientale di Aleppo. (Segue)