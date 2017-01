Siria, ucciso ministro Finanza dell'Isis da commando Usa

Roma, 11 gen. (askanews) - Il 'ministro della Finanza" dello Stato Islamico (Isis) sarebbe rimasto ucciso durante l'operazione a terra compiuta da un commando Usa nei pressi di Deir Ezzour, nella parte orientale della Siria. A rivelarlo oggi è l'emittente americana ABC.

"I soldati del commando Usa che hanno compiuto domenica scorsa una operazione a terra a Deir Ezzour sono riusciti ad uccidere, Abu Anas al Iraqi, un alto comandante dell'organizzazione definito da un responabile americano specializzato di antiterrorismo come 'emiro di alto profilo'" come ha riferit l'emittente Usa.

Al Iraqi, "era un esponente di punta e membro del consiglio dello Shura dell'Isis ed agiva come capo contabile delle finanze jihadiste", come riporta la tv Usa aggiungendo che l'uomo oltre a supervisionare la cassa di guerra e di tutte le entrate del gruppo terroristico da estorsioni, riscatti per sequestro di persona, tasse, vendite di petrolio e gas. In passato un jihadista indicato con lo stesso nome di Abu Anas al Iraqi era stato dato per morto.

L'operazione di domenica è stata confermata dal Pentragono solo ieri che attarverso un suo portavoce ha indicato che "è stata condotta con successo".

L'operazione è stata condotta da un gruppo di forze speciali Usa impegnati nel dare la caccia ai leader jihadisti, come ha detto il capitano Jeff Davis, il quale tuttavia ha definito "molto esagerato" il bilancio di 25 jihadisti morti indicato dall'Osservatorio siriano per i diritti umani, una Ong basata a Londra che conta su una vasta rete di attivisti in tutto il Paese. (Anche fonte Afp)

US special forces have taken out a top ISIS warlord in a daring raid marking the dying days of Barack Obama's presidency.

Elite commandos assassinated Abu Anas al-Iraqi, ISIS's top money man, in an operation in Syria - just weeks after the US warned ISIS's leadership they would "find them, and kill them".

Spec ops unit the Expeditionary Targeting Force blasted the jihadi in the latest in a wave of operations targeting the cult's commanders.

Al-Iraqi was a member of ISIS's ruling council, and acting us the jihadi cult's "chief accountant".

He oversaw the group's dwindling war chest which is topped up by extortion, kidnapping and ransom, taxes, oil and gas sales, and trafficking.

The death of ISIS leader of the same name was reported by unconfirmed sources two years ago - but US officials have now said categorically he was killed in the latest operation.

The counter terrorism source said told ABC he was a "top ISIS emir" - an Arabic term which means "prince" or "leader" which often adopted by jihadis.

US crosshairs are now firmly tracking top ISIS warlord Abu Bakr al-Baghdadi, with a bounty of £20 million on his head.