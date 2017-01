Siria, Turchia studia progetto di Trump su "zone di sicurezza"

Ankara, 26 gen. (askanews) - La Turchia intende esaminare il progetto evocato dal presidente degli Stati uniti Donald Trump di creare delle "zone di sicurezza" per accogliere i profughi siriani, un'idea sostenuta da Ankara. Secondo i media americani, il Pentagono metterà a punto entro 90 giorni un piano per la creazione di tali zone in Siria o nei Paesi frontalieri.

"Abbiamo sentito", ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del ministero turco degli Affari esteri, Huseyin Muftuoglu. "Ciò che è importante è il risultato di questo lavoro, il tipo di raccomandazione che uscirà. Noi suggeriamo la creazione di zone di sicurezza dall'inizio. Jarablous è l'esempio migliore", ha aggiunto, sostenendo che migliaia di siriani stanno tornando in questa città strappata nel mese di agosto al controllo del gruppo dello Stato islamico dai ribelli siriani appoggiati dall'esercito turco.

Ankara chiede regolarmente la creazione di "zone di sicurezza" e no-fly zone in Siria per limitare l'afflusso di rifugiati in Turchia. Il Paese, che ha sponsorizzato con Russia e Iran i colloqui di Astana e il consolidamento del cessate il fuoco in Siria, ospita circa 2,7 milioni di siriani che sono fuggiti alla guerra.

(fonte afp)