Siria, Turchia: pronti a inviare forze speciali per liberare Raqqa

Ankara, 8 feb. (askanews) - La Turchia è pronta ad inviare forze speciali del suo esercito per partecipare, assieme alla coalizione internazionale contro lo Stato Islamico (Isis) alla liberazione di Raqqa, 'capitale' siriana del Califfato nero, come riferiscono media turchi.

"Negli ultimi giorni, le nostre forze speciali, i nostri soldati e membri dell'Esercito libero siriano (ribelli legati ad Ankara) hanno fatto progressi chiari" in Al-Bab, bastione Isis a nord di Aleppo, come ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo saudita, Adel al-Jubeir, in visita ad Ankara

"Il prossimo obiettivo in Siria è l'operazione di Raqqa. E' necessario condurre l'operazione di Raqqa, non con altri gruppi terroristici, ma con le persone giuste", ha detto Cavusoglu, alludendo alle milizie curde-siriane alleate di Washington nella lotta contro l'Isis ma che Ankara considerano "terroristi".

"Dato che i Paesi della regione, come i Paesi della coalizione, sono in grado di coinvolgere le nostre forze speciali, è necessario che lo facciamo", ha aggiunto il premier turco.

Verso la fine di agosto, la Turchia ha lanciato un'offensiva denominata "Scudo dell'Eufrate" con l'obbiettivo di espellere i jihadisti dell'Isis ma anche le milizie curde dal nord della Siria. Nelle ultime settimane, i ribelli siriani sostenuti dall'esercito turco sono riusciti ad avanzare nei pressi del bastione Isis al Bab nella parte settentrionale della provincia di Aleppo.

Recentemente, le forze del regime di Bashar al Assad, sostenute dalla Russia, hanno anche loro un'offensiva su Al-Bab, ora sotto assedio da tutti i lati: sia dai ribelli filo-turchi che dalle truppe di Damasco ma anche dai combattenti curdi alleati di Washington anche loro impegnati per impedire alla Turchia di estendere il controllo sulla strategica città che taglierebbe la continuità territoriale del "Rojawa"; come i curdi chiamano il Kurdistan siriano. Tuttavia, non è del tutto chiaro se si tratta di una gara tra le parti per espugnare la città oppure se vi è un tacito accordo tra Mosca e Ankara.

In una intervista telefonica il Martedì, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il suo omologo statunitense Donald Trump hanno "deciso di agire insieme per Raqqa e Al-Bab", come ha detto una fonte alla presidenza turca.

"Non vediamo l'ora di lavorare con la Turchia e l'amministrazione Trump, al fine di intensificare i nostri sforzi per sradicare Daesh", ha detto da parte sua il capo della diplomazia saudita, al-Jubeir, utilizzando l'acronimo arabo dell'Isis. (Fonte Afp)

ANKARA, 8 fév 2017 (AFP) - La Turquie a affirmé mercredi que les rebelles syriens quelle soutient avaient progressé face au groupe Etat islamique (EI) dans son bastion d'Al-Bab, et évoqué un possible engagement de ses forces spéciales pour reprendre la "capitale" jihadiste en Syrie, Raqa. "Au cours des derniers jours, nos forces spéciales, nos soldats et les membres de l'Armée syrienne libre ont réalisé une nette progression" à Al-Bab, a assuré le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu. "La cible suivante, en Syrie, est l'opération de Raqa. Il est nécessaire de mener l'opération de Raqa, non pas avec d'autres groupes terroristes, mais avec les bonnes personnes", a déclaré M. Cavusoglu, faisant allusion aux milices kurdes alliées de Washington dans la lutte contre l'EI mais quAnkara considère comme "terroristes". "En tant que pays de la région, en tant que pays dans la coalition, nous pouvons engager nos forces spéciales, il est nécessaire que nous le fassions", a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse avec son homologue saoudien, Adel al-Jubeir, en visite à Ankara. La Turquie a lancé fin août une offensive dans le nord de la Syrie pour en chasser l'EI ainsi que les milices kurdes. Après une rapide progression, l'armée turque, qui agit en soutien à des groupes rebelles syriens, est engagée depuis plusieurs semaines dans des combats meurtriers à Al-Bab. De violents affrontements s'y sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi entre les rebelles syriens soutenus par l'armée turque et l'EI, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Six civils ont été tués et 12 blessés dans la nuit dans les frappes turques, a ajouté l'OSDH. Ankara assure régulièrement faire tout son possible pour éviter les pertes civiles. Citant l'armée turque, l'agence progouvernementale Anadolu a pour sa part rapporté mercredi que 58 "terroristes" et deux soldats turcs avaient été tués dans les combats de la nuit. Les forces du régime de Bachar al-Assad, soutenues par la Russie, ont récemment lancé une offensive vers Al-Bab, désormais assiégée de toutes parts. Il n'est pas clair s'il s'agit d'une course entre les deux parties pour prendre la ville ou s'il y a une entente tacite entre Moscou et Ankara. Lors d'un entretien téléphonique mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump se sont "mis d'accord pour agir ensemble à Raqa et Al-Bab", selon une source à la présidence turque. "Nous avons hâte de travailler avec la Turquie et l'administration Trump dans le but d'intensifier nos efforts pour éradiquer Daech", a déclaré pour sa part M. al-Jubeir, en utilisant l'acronyme arabe de l'EI.