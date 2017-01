Davos, 20 gen. (askanews) - "Non è realistico" per la Turchia insistere su una soluzione del conflitto in Siria che preveda l'esclusione del presidente Bashar al Assad, di cui Ankara ha richiesto a lungo la partenza: lo ha dichiarato oggi il vice primo ministro turco Mehmet Simsek, a pochi giorni dall'inizio dei negoziati di pace ad Astana.

"La situazione sul terreno è cambiata in modo spettacolare e la Turchia non può più insistere su una soluzione senza Assad. Non è realistico", ha dichiarato Simsek durante un panel dedicato alle crisi in Siria e Iraq, durante il Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera.

(fonte afp)