Siria, Turchia ha presentato a Usa 2 piani per riprendere Raqqa

Istanbul, 18 feb. (askanews) - La Turchia ha presentato agli Stati Uniti due piani di battaglia che escludono le milizie curde per eliminare l'Isis da Raqqa, sua "capitale" autoproclamata in Siria. Lo ha riportato oggi il quotidiano turco Hurriyet.

Nei due casi Ankara propone a Washington di appoggiarsi su un contingente di 10.000 ribelli arabi siriani addestrati dalla Turchia e sostenuti da forze speciali turche e americane, secondo Hurriyet.

Nel piano A, l'esercito turco propone di lanciare una offensiva entrando in Siria da Tall Abyad, città situata circa 80 chilometri a Nord di Raqqa alla frontiera turco-siriana, il che significherebbe tagliare un territorio controllato dalle milizie curde. In questo caso, riporta Hurriyet, Washington dovrebbe convincere queste milizie ad accettare la creazione di un corridoio di 20 chilometri per permettere ai combattenti di scendere verso Raqqa.

Nel piano B, l'esercito turco propone di lanciare una offensiva dalla città di al Bab, attualmente assediata dall'esercito di Ankara e situata circa 180 chilometri ad Ovest di Raqqa. Oltre ad essere più lungo, questo percorso richiederebbe l'attraversamento di zone montuose. (con fonte Afp)