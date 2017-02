Siria, Turchia difende ipotesi "zone di sicurezza"

Doha 15 feb. (askanews) - Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha difeso l'ipotesi della creazione di "zone di sicurezza" per la popolazione civile in Siria, nel corso di una visita in Qatar.

Cavusoglu ha sottolineato come le "zone di sicurezza" siano l'unica possibilità di incoraggiare i rifugiati siriani a fare ritorno in patria: "Una vola scelte e messe in sicurezza, sarà necessario costruirvi abitazioni e e infrastrutture, e occorrerà trovare dei fondi per il loro sviluppo così che la gente possa vivervi in condizioni dignitose".

(fonte Afp)