Siria, Trump oggi firma decreto per nuova strategia anti Isis

Washington, 28 gen. (askanews) - Il presidente Usa Donald Trump dovrebbe firmare entro oggi un ordine esecutivo che dà ai responsabili militari Usa 30 giorni di tempo per mettere a punto una nuova strategia per sconfiggere l'Isis. Lo ha detto ai giornalisti un alto funzionario della Casa Bianca. L'ordine dovrebbe portare all'invio di maggiori forze e equipaggiamenti militari americani in Iraq e Siria. "Dobbiamo sbarazzarci dell'Isis. Non abbiamo scelta", ha detto Trump a Fox News in una intervista giovedì. (con fonte Afp)