Damasco, 29 dic. (askanews) - Il cessate il fuoco che entrerà in vigore in Siria a mezzanotte offre una "reale opportunità" per una soluzione politica al conflitto in atto nel Paese dal 2011. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri siriano Walid Muallem.

"E' una reale opportunità per trovare una soluzione politica alla crisi in Siria per mettere fine allo spargimento di sangue", ha detto Muallem in un'intervista concessa alla televisione pubblica siriana. (fonte Afp)