Siria, team di Trump invitato ai negoziati di Astana

Washington, 14 gen. (askanews) - Il team del presidente eletto Donald Trump, che si insedierà venerdì, ha confermato di essere stato invitato a partecipare ai negoziati di pace sulla Siria, patrocinati da Mosca, il 23 gennaio ad Astana in Kazakistan. "Ci è stato chiesto di assistervi", ha spiegato all'Afp Sean Spicer, futuro portavoce della Casa Bianca, lasciando intendere che per il momento non era stata ancora fornita una risposta.

La notizia era apparsa già ieri sul Washington Post. Secondo la ricostruzione del quotidiano, l'ambasciatore russo negli Usa, Sergey Kislyak, aveva invitato il team di Trump ad Astana in occasione di un contatto telefonico con il futuro consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale, Michael Flynn, lo scorso 28 dicembre. Una conversazione telefonica al centro di crescenti polemiche, perchè vista come una scorrettezza nei confronti dell'amministrazione Obama. Sean Spicer aveva confermato ieri alla stampa che la conversazione c'era stata, ma che riguardo ai negoziati sulla Siria "non era stata presa ancora alcuna decisione". (con fonte Afp)