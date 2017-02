Siria, secondo attacco kamikaze vicino al Bab: almeno 8 morti

Roma, 24 feb. (askanews) - E' di almeno 8 morti il bilancio provvisorio di un secondo attentato suicida compiuto questa mattina a Soussiane, la stessa località vicino ad al Bab, feudo dello Stato islamico in Siria colpita sempre oggi da un'attacco suicida che ha causato la morte di almeno 42 persone in gran parte ribelli dell'opposizione che avevano espugnato ieri la città di al Bab bastione del Califfato nero nel nord della Siria. Lo ha annunciato la tv satellitare al Jazeera in una notizia dell'ultima ora.

Secondo le prime informazioni sul primo attacco, un kamikaze a bordo di un'autobomba ha preso di mira due sedi dei ribelli nella località di Soussiane, a Nordest di al Bab.