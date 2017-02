Siria, scontri tra gruppi jihadisti: almeno 69 morti a Idlib

Roma, 14 feb. (askanews) - Circa 70 combattenti sono stati uccisi in Siria in scontri tra due gruppi jihadisti: lo ha riferito l'Osservatorio siriano sui diritti umani, spiegando che gli scontri hanno visto protagonisti uomini del Fronte Fateh al Sham - ex Fronte al Nusra - e di Jound al Aqsa, movimento ancora più radicale, nella provincia di Idlib.

I due gruppi, in passato alleati, si contendono la supremazia nell'area. Gli scontri, iniziati ieri, hanno fatto almeno 69 morti fino a questa mattina.

(fonet afp)