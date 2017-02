Siria. Russia: telefonata Lavrov con collega Turchia su tregua

Mosca, 9 feb. (askanews) - I ministri degli esteri di Turchia e Russia, Mevlut Cavusoglu e Sergey Lavrov hanno discusso per telefono il cessate il fuoco in Siria. Lo ha riferito il ministero degli Esteri russo. "I Ministri hanno discusso l'attuazione degli accordi sulla cessazione delle ostilità in Siria e l'efficacia del formato di Astana tra il governo e l'opposizione, e il processo negoziale di Ginevra", dice la nota.