Siria. Russia a Pentagono: contro Isis contributo zero non da Mosca

Mosca, 10 gen. (askanews) - Risposta piccata della Russia al capo del Pentagono Ashton Carter. Secondo il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, Carter ha "sbagliato Paese", quando ha parlato del presunto contributo zero della Federazione russa nella lotta contro il terrorismo in Siria.

Il numero uno del Pentagono aveva detto in un'intervista al Wall Street Journal che il contributo russo alla lotta contro il terrorismo in Siria è pari a zero. "No, non hanno fatto nulla contro l'Isis", ha detto Carter, pur esprimendo l'opinione che gli Stati Uniti hanno dovuto lottare contro il terrorismo.

"Combattono contro l'opposizione moderata, insieme con il governo siriano" ha affermato Carter. Preparandosi a lasciare il suo incarico da capo del Pentagono, Carter ha anche detto che gli USA non possono stabilire relazioni con la Russia a causa del presidente Vladimir Putin.

Oggi in un incontro con Shoigu, il capo di stato maggiore, generale Valery Gerasimov ha aggiunto che le forze aeree russe hanno colpito obiettivi chiave in Siria, compresi oltre 200 impianti di produzione petrolifera dello Stato Islamico.