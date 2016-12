Roma, 29 dic. (askanews) - "E' ormai evidente da tempo come sia della Russia di Putin il ruolo da playmaker dello scacchiere mediorientale ed in particolare siriano. Proprio la Russia, assieme alla Turchia, ha chiesto ed ottenuto una tregua in Siria fatta eccezione che per i fronti dove si combatte contro Dae'sh e il gruppo terroristico di Al Nusra, mentre l'ONU, divisa al suo interno dalle inconcludenti e incongruenti politiche dei paesi occidentali, nulla ha potuto se non adeguarsi alla decisione assunta dai due Paesi di concerto con il governo di Damasco". Lo dichiara Paolo Romani, presidente dei senatori di Forza Italia aggiungendo che "dopo la liberazione di Aleppo dalle milizie jihadiste e, speriamo, la prossima liberazione di Palmyra per la seconda volta, si potranno avviare seri negoziati di pace fra il governo di Assad, le opposizioni non di matrice terrorista e la comunità curda. In questo scenario - rileva Roman - gli Stati Uniti, l'Unione Europea e l'ONU hanno ruoli assolutamente secondari. Una riflessione approfondita merita sia fatta soprattutto dal nuovo governo italiano: siamo il più "mediterraneo" degli stati europei e, probabilmente, quello meno presente in una zona strategica come quella siriana, libanese e palestinese, là dove si muovono i protagonisti di una crisi internazionale che ormai da cinque anni ha assunto il volto di una guerra feroce".