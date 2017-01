Al via oggi i colloqui di pace

Astana, 23 gen. (askanews) - "Nessun faccia a faccia" tra governo siriano e ribelli alla prima seduta dei colloqui di pace al via oggi ad Astana, in Kazakistan. Lo ha riferito un portavoce dei ribelli, Yehya al-Aridi, spiegando che "il governo non ha rispettato finora quello che si era impegnato a rispettare con l'accordo firmato il 30 dicembre". L'intesa, mediata da Russia e Turchia, prevedeva il cessate il fuoco. (fonte Afp)