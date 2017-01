Siria, ribelli: bombardamenti del regime vicino Damasco

Roma, 2 gen. (askanews) - L'esercito siriano ha nuovamente bombardato oggi una regione ribelle vicino Damasco nel tentativo di conquistare il controllo di risorse idriche vitali per la capitale: a denunciarlo sono state fonti dei ribelli, che hanno deplorato il mancato rispetto dell'accordo di tregua globale.

In vigore da quattro giorni, l'accordo per il cessate il fuoco dovrebbe aprire le porte ai negoziati di pace, fissati per fine gennaio ad Astana, in Kazachistan, sotto l'egida di Mosca e Teheran.

I bombardamenti odierni, secondo quanto riferito dai ribelli, hanno avuto luogo a Wadi Barada, regione sotto il controllo dell'opposizione siriana a circa 15 chilometri dalla capitale. Qui si trovano le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile per i quattro milioni di abitanti di Damasco e del suo circondario.

Di fronte al proseguimento dei raid, i ribelli di Wadi Barada hanno messo in guardia contro il pericolo di una rottura della tregua. "Chiediamo ai sostenitori della tregua di assumersi le loro responsabilità e di fare pressione sul regime e le sue milizie alleate perché cessino le loro palesi violazioni dell'accordo", si legge in un comunicato pubblicato oggi.

