Siria respinge accuse Hrw di aver usato armi chimiche ad Aleppo

Ministero Esteri: rapporto "non professionale e non scientifico"

Damasco, 15 feb. (askanews) - Damasco ha respinto oggi le accuse mosse da Human Right Watch (Hrw), secondo cui le truppe governative avrebbero usato bombe al cloro negli scontri ad Aleppo, denunciando il carattere "non professionale e non scientifico" del rapporto diffuso lunedì scorso dall'organizzazione.

"Il governo respinge le false affermazioni contenute nel rapporto di Human Rights Watch - ha detto una fonte del ministero degli Esteri siriano, citata dai media ufficiali - il fatto che il documento di Hrw si basi, per le sue fonti, su mezzi di informazione terroristici e su false testimonianze dimostra l'assenza di credibilità".

L'organizzazione per i diritti umani ha dichiarato di aver intervistato testimoni e di aver analizzato fotografie e video che mostrano elicotteri delle forze governative sganciare bombe al cloro durante l'offensiva militare su Aleppo, nel Nord della Siria, dal 17 novembre al 13 dicembre. L'uso di queste armi ha causato nove morti, tra cui quattro bambini, e circa 200 feriti, secondo Hrw. (fonte Afp)