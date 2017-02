Siria, rammarico dell'Italia per mancato ok a risoluzione Onu

New York, 28 feb. (askanews) - Rammarico dell'Italia per l'incapacità del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di adottare una bozza di risoluzione che avrebbe punito la Siria per l'uso di armi chimiche; il testo non è passato a causa del veto posto da Russia e Cina.

Sebastiano Cardi, l'ambasciatore italiano all'Onu, ha spiegato che il nostro Paese ha co-sponsorizzato la risoluzione presentata da Francia, Regno Unito e Stati Uniti, delegazioni, queste, che ha ringraziato per i loro sforzi. "Speravamo che l'unità del Consiglio sarebbe stata preservata a sostegno di questa risoluzione", per la quale la delegazione italiana ha lavorato durante negoziati e consultazioni. Cardi si è detto comunque "incoraggiato" dal Meccanismo investigativo congiunto (Jim), che sta per riprendere le sue attività. L'Italia resta "fortemente impegnata" a sostenere un meccanismo adottato dal Consiglio stesso nell'agosto 2015 e volto a identificare i responsabili dell'uso di armi chimiche in Siria. Il nostro Paese intende "difendere le sue conclusioni nelle indagini future".

Sono tre le ragioni per cui l'Italia ha votato a favore della risoluzione: prima di tutto perché condanna qualsiasi uso di armi chimiche, ovunque e da parte di chiunque. Poi, per sostenere la credibilità del Jim, che può fungere da deterrente. Infine perché non è sufficiente identificare i responsabili dell'uso di armi chimiche: quelli che lo hanno pianificato, ordinato e attuato "devono subirne le conseguenze".