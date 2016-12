Colpita la primaria via di rifornimento da Homs a Raqqa

Mosca, 31 dic. (askanews) - L'edizione in inglese di Al-Masdar (La fonte araba) ha riferito di raid aerei russi sulle rotte del petrolio dell'Isis in Siria. Il giorno prima aveva reso noto che i jet da combattimento russi hanno sostenuto l'operazione turca nella zona di Al-Bab.

Colpita la primaria via di rifornimento che si estende da est di Homs sino al Governatorato di Raqqa. I jet hanno cominciato a lanciare questi attacchi aerei sulla Siria centrale alle 3:30 (ora di Damasco) e avrebbero continuato ininterrottamente fino alle 10 di questa mattina, quando avrebbero poi spostato la loro attenzione sui sobborghi di Palmira, secondo Al-Masdar.

Secondo una fonte militare presso l'aeroporto T-4 a Homs Est, i russi hanno preso di mira posizioni dello Stato islamico presso città ricche di gas come Sukhanah e Arak, causando la distruzione di diversi veicoli di rifornimento destinati a Raqqa.

Il 30 dicembre in Siria è entrata in vigore una tregua concordata con la partecipazione di Russia, Iran e Turchia. Tuttavia il Ministero della Difesa di Mosca ha sottolineato che essa non pregiudica i gruppi terroristi riconosciuti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, compreso l'Isis.