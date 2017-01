Beirut, 23 gen. (askanews) - Nove civili, fra i quali sei bambini, sono stati uccisi dai raid condotti dall'aviazione del regime siriano contro alcuni aree sotto controllo dei ribelli nella provincia centrale di Homs. Lo ha indicato l'Osservatorio siriano di diritti umani. Anche se sono diminuiti in intensità, i combattimenti proseguono in Siria a dispetto della tregua entrata in vigore il 30 dicembre su iniziativa della Russia e della Turchia. (fonte afp)