Siria, raid coalizione su Idlib: uccisi 15 jihadisti al Qaida

Roma, 11 gen. (askanews) - Sono almeno in 15 i jihadisti di Jabhat Fath al Sham (Ex Fronte al Nusra, la filiale siriana di al Qaida) uccisi in un raid coompiuto oggi da aerei della coalizione internazionale guidata dagli Usa su Idlib, roccaforte dei ribelli siriani nel Nord-ovest del Paese. Lo riferiscono attivisti siriani citati dal quotidiano al Quds al Arabi.

"Tre jet della coalizione hanno bombardato oggi due veicoli e tre motociclette sulla strada Aleppo-Damasco nei pressi della cittadina di Sorqab" nella parte orientale del governatorato di Idlib hanno detto le fonti di al Quds al Arabi.

SEcondon le stesse4 fonti nel raid aereo "sono rimasti uccisi 15 elementi di Jabhat Fath al Sham, tra i quali Abu Anas al Masry (egiziano) e Abu Akramah al Tunisi (tunisino)"; enrambi indicati come "comandanti" dell'organizzazione.