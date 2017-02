Siria, Putin: stabilizzare il potere legittimo e finirla con l'Isis

Mosca, 23 feb. (askanews) - L'obiettivo della Russia in Siria è di "stabilizzare il potere legittimo" e assestare "il colpo decisivo" al terrorismo dell'Isis: così Vladimir Putin ha sintetizzato la posizione russa nelle ore in cui a Ginevra riprendono i colloqui per una soluzione politica al conflitto in Siria. Il presidente russo che nel 2015 ha ordinato l'intervento militare decisivo per il regime del Bashar al Assad, ora assicura: "non abbiamo l'obiettivo di intrometterci negli affari interni" della Siria, "prima il Paese passerà a una soluzione politica, più chance avrà la Comunità internazionale di porre fine alla peste terrorista sul territorio siriano", ha dichiarato durante un incontro con gli ufficiali della Flotta del Nord.

Il Cremlino sostiene da tempo l'idea di una transizione politica concordata tra regime e gruppi moderati all'opposizione, che sfoci in elezioni generali e nell'adozione di una nuova Costituzione. Putin ha anche ribadito di considerare "negativa" l'idea di una possibile partizione della Siria su base confessionale.