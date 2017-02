Siria, Putin: sanzioni contro Damasco ora inopportune e pericolose

Mosca, 28 feb. (askanews) - Qualsiasi tipo di sanzione adottato adesso contro la Siria sarebbe "inopportuno", in quanto "ostacolo ai negoziati in corso" in grado di "minare il clima di fiducia" che deve crearsi tra le varie parti in causa: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, a poche ore dal voto di una bozza di risoluzione che imporrebbe sanzioni al regime di Damasco per l'uso di armi chimiche. Lo riporta Ria Novosti.

La Russia conferma così l'intenzione di utilizzare il suo diritto di veto per bloccare il provvedimento, ricorrendo per la settima volta alla sua posizione di membro permanente del Consiglio di sicurezza per "proteggere" il suo alleato Damasco.