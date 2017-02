Siria, Putin e Erdogan: più coordinamento dopo incidente al-Bab

Mosca, 9 feb. (askanews) - il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan concordano sulla necessità di "aumentare il coordinamento" in Siria dopo che tre soldati turchi sono stati uccisi per errore in un raid russo su al-Bab. Lo ha reso noto il Cremlino.

Inoltre Russia e Turchia, ha reso noto, lo stato maggiore turco, secondo quanto scrive Sputnik, avvieranno un'indagine congiunta sulla morte dei tre militari turchi.

(con fonte afp)