Siria, Putin discute con Nazarbayev preparativi negoziati Astana

Mosca, 12 gen. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso al telefono con il collega kazako Nursultan Nazarbayev i "preparativi" per i negoziati internazionali di pace per la Siria, previsti al via il 23 gennaio. Lo riferisce l'ufficio stampa del Cremlino. I colloqui per una soluzione politica del conflitto al momento 'congelato' con un fragile cessate-il-fuoco potrebbero, secondo fonti dell'opposizione siriana all'agenzia Ria Novosti, essere rinviati di una settimana.