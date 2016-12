Mosca, 29 dic. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una "riduzione" del dispiegamento delle forze russe in Siria. "Concordo con la proposta del ministero della Difesa di ridurre la nostra presenza militare in Siria", ha detto il capo del Cremlino durante un incontro con il ministro Sergei Shoigu, trasmesso in diretta televisiva.

Putin ha aggiunto che la Russia continuerà a sostenere il presidente siriano Bashar al-Assad.